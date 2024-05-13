أكاديمية مصر للطيران للتدريب تشارك في مؤتمر صناعة الطيران الأفريقي 2024

ذكرت شركة مصر للطيران إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، أنّ أكاديمية مصر للطيران للتدريب شاركت في المؤتمر السنوي لصناعة الطيران الإفريقي 2024، والمقام في أديس أبابا خلال الفترة من 12 حتى 14 مايو، والذي تستضيفه شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تحت رعاية منظمة شركات الطيران الأفريقية «أفرا».

توسيع آفاق التعاون مع القارة السمراء

وأضافت الشركة في بيان، أنّ مشاركة أكاديمية مصر للطيران في المؤتمر تأتي انطلاقًا من الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتدريب وتوسيع آفاق التعاون مع جميع دول القارة السمراء؛ وإيمانًا بدور الأكاديمية وضرورة تواجدها في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مجالات الطيران، ما يزيد فرص التواجد في السوق الإفريقي ويمنح الأكاديمية الفرصة لعرض إمكانياتها التدريبية المختلفة، وللتأكيد على ريادتها فى مجال تدريب الطيران بين دول الجوار.

وأشارت مصر للطيران، إلى أنّ الأكاديمية ستعرض الخدمات التدريبية المتوفرة لديها والمتمثلة في تدريب أطقم الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلي لبعض طرازات شركة إيرباص للطائرات وبعض طرازات شركة بوينج للطائرات، وتدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب، وتدريب المهندسين على صيانة الطائرات متعددة الطرازات والذي يتم على أعلى مستوى من الجودة.