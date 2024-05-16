المجلس القومي لذوي الإعاقة: برامج توعية عن البيئة والتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التعاون بين المجلس ووزارة البيئة يأتي انطلاقاً من الدور الذي يلعبه المجلس في توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بكل ما يتعلق بالشأن البيئي والتغيرات المناخية وآثارها على الأشخاص ذوي الإعاقة.

التعاون بين القومي للإعاقة ووزارة البيئة

وتابعت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة: «هذا التعاون يتوافق مع أدوار وزارة البيئة في رفع الوعي البيئي بالقضايا البيئية والحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والعمل على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المكون، خاصة أن مجالات التوعية والتمكين البيئي للأشخاص ذوي الإعاقة يحميهم من الأخطار وتداعيات التغيرات المناخية».

الفئات المستهدفة من التوعية

وأوضحت المشرف العام على المجلس، أن برامج التوعية بين المجلس ووزارة البيئة تستهدف الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأسرهم من خلال تنفيذ مجموعة من برامج التوعية البيئية وورش عمل تفاعلية للتوعية بكافة القضايا البيئية التي تهدد المجتمع المحلي والعالمي وإكسابهم مهارات إقامة المشروعات الخضراء لتقليل الأضرار على الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع على ابتكارات صديقة للبيئة لتمكين ودمج أصحاب الإعاقات المختلفة و الاتاحة المعلوماتية فيما يتعلق بالبيئة وتنظيم وإقامة معسكرات وزيارات للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحميات والمشروعات الخضراء الذكية مع توفير الاتاحة فيها.