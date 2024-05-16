حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وفقا لما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، الذي أداه الطلاب اليوم، في أول يوم بامتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي.

توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024، وهي كالتالي:

- المجموع الكلي لامتحان اللغة العربية: 40 درجة.

- سؤال التعبير «الوظيفي والإبداعي»: 7 درجات.

- سؤال القراءة «القصة والقراءة المتعددة»: 9 درجات.

- سؤال النصوص «النثر والشعر»: 10 درجات.

- سؤال النحو: 10 درجات.

- سؤال الخط: درجتين.

- سؤال الإملاء: درجتين.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في بيان اليوم، أن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، كان وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، وأن الأسئلة واضحة والطباعة جيدة، وتنسيق الورقة جيد، وتمت صياغة الأسئلة بطريقة واضحة وبعيدة عن الغموض والتعقيد.

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، أن أسئلة امتحان اللغة العربية كانت من المنهج الذي درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني، وجاءت الأسئلة متنوعة بين مقالي وموضوعي، حسب المواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات، ومتدرجة من السهولة إلى المستويات العليا.