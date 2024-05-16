توجيهات من «التعليم» بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

عقدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ورشة عمل اليوم، لمناقشة امتحان اللغة العربية ونموذج إجابة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وتطرقت لأمرين هامين هما مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية، وكذلك موضوع التعبير وعدم تقديره جيدا من المصحح والالتزام بقراءة موضوع التعبير وإعطاء كل ذي حقه.

تصحيح امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

ووجهت مديرية التربية والتعليم، تعليمات مهمة خلال تصحيح امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024:-

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أي مصحح من عملية التصحيح إلا في الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين، ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية.

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح بإحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الإجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام.

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب.

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة.

- يتمّ توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا، ثم تفقط الدرجة المعطاة.

- في حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار في ذلك.

- في حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها.

عدم وضع علامة X أمام أي إجابة

- في حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس (صفر) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط.

- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لأي سبب من الأسباب ولا تشطب أي إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة.

- تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع.

- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .-الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح، والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع.

- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسندت إليهم، وتم إثباتها في الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح.

- على رئيس لجنة التصحيح (الموجه الأول) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة.

- تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية، وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة (تستحق أو لا تستحق).