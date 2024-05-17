بـ3 مكونات فقط.. أسهل طريقة للتخلص من خشونة اليدين

خشونة اليدين واحدة من المشاكل التي تعاني منها الكثير من النساء، على أمل الوصول إلى حلول سهلة وعملية للتخلص منها، ويقدم موقع «health line»، وصفة تعتمد على 3 مكونات أساسية للتخلص من خشونة اليدين نهائيًا ويمكن معرفة طريقتها في التقرير التالي.

3 مكونات للتخلص من خشونة اليدين

باستخدام 3 مكونات فقط يمكنك التخلص من خشونة اليدين، التي تساعدك في الأخير على الحصول على يدين ناعمتين تمامًا، دون جفاف أو تقشير ويمكن معرفتها والاعتماد عليها بشكل أساسي للتخلص من خشونة اليدين بالاعتماد على 3 مكونات يمكن تناولها فيما يلي:

البطاطس.

زيت اللوز.

الجلسرين.

طريقة تحضير خلطة بـ3 مكونات

تساهم البطاطس في إعادة النعومة إلى اليدين.

الجليسرين من المكونات التي يتم إضافتها إلى الخلطات الطبيعية نظرًا لفاعليتها.

يستوجب تحضير تلك الوصفة العمل في البداية بسلق البطاطس.

يتم هرس البطاطس وخلطها مع ملعقة صغيرة من اللوز والجلسرين.

يتم دمج هذه المكونات جيدًا إلى أن تمتزج جميعها.

يتم فرد ذلك الخليط على اليدين.

يغسل ذلك الخليط بالماء الفاتر واحرصي على تجفيفه جيدًا.

وصفة أخرى بالعسل والجليسرين للتخلص من خشونة اليدين

امزجي ملعقة صغيرة من الجليسرين مع ملعقة صغيرة من العسل.

ضعيهم على اليدين على نحو نصف ساعة.

احرصي على ارتداء قفازات اليد الخفيفة.

يوضع ذلك الخليط على الجلد.

يمكنك غسل يديك بالماء الفاتر بعد وضع تلك الخلطة عليه.

خلطة الليمون والسكر

امزجي ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

تحتاج إلى ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يمكنك خلط هذه المكونات معًا والعمل على تدليك البشرة بها جيدًا.

يترك ذلك الخليط على مدة 10 دقائق.

وجب عليك تنظيف اليدين جيدًا بالماء الفاتر.

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