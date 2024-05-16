شركات السياحة: بدء صدور التأشيرات لحجاج المستوى البري

قال رجب الطيار، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تأشيرات الحج للمواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي للمستوى البري بدأت في الصدور.

وأوضح «الطيار» لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج البري، وعددها 258 شركة، تقوم حاليا بمراجعة برامج الحج لدى إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة، وذلك استعدادا لانطلاق الرحلات.

موعد انطلاق رحلات الحج البري

وذكر عضو غرفة شركات السياحة، أن أولى رحلات الحج المستوى البري ستنطلق يوم 31 مايو المقبل، الموافق 23 من ذو القعدة، من العام الهجري الحالي 1445، لافتا إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج البري أنهت كل استعدادها لسفر حجاج المستوى البري، وعددهم نحو 6 الآف حاج إلى المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن كل رحلات الحج البري ستدخل للسعودية عبر منفذ حالة عمار.

إقامة حجاج المستوى البري

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن حجاج المستوى البري برنامج «تحسين سكن 5 نجوم» سيقيمون بضعة أيام خلال فترة إقامتهم بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا مربعا، موضحا تقديم وجبتين غذائتين يوميا لحجاج المستوى البري خلال فترة إقامتهم بفنادق وعمائر مكة المكرمة والمدينة المنورة.