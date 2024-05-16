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مجلس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بالمساعي الحميدة لمصر لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

منة شبانة
04:39 م | الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إنه من دواعي الارتياح أن يستمر هذا الجهد الدبلوماسي الجماعي العربي في مختلف المحافل جنبًا إلى جنب، مع المساعي الحميدة للأشقاء في مصر وقطر لاحتواء وحشية العدوان الإسرائيلي على أمل أن تقود هذه الوساطة المقدرة إلى وقف شامل لإطلاق النار والتخفيف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأكد في كلمته خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية الـ33 بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على ضرورة التفريق بين هذه المواقف والجهود المؤازرة الرسمية المسؤولة التي تهدف إلى إيجاد حلول حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني وبين محاولات القفز الانتهازي على المحنة بغية تحقيق مكاسب سياسية توسعية في المنطقة وادعاء بطولات وهمية لم تسهم في شيء سوى الإضرار بمصالح واقتصاديات شعوبنا وأمنها القومي وتشتيت الاهتمام الدولي بعيدًا عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية».

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