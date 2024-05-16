بتكلفة مليار جنيه.. إنشاء أول صالة رياضية بمواصفات عالمية بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات، ومنها القطاع الرياضي، جعلت مصر مركزًا لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى والمحافل الرياضية العالمية، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

واحدة من 5 صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية

وقال النعماني خلال تفقده «إنشاء أول صالة رياضية بمواصفات عالمية بجامعة سوهاج»: إن الصالة الرياضية الجديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، وواحدة من 5 صالات أولمبية تنطبق عليها المعايير والاشتراطات الدولية، والتي ستقدم نشاطات رياضية حصرية ومتنوعة وباقة من الفعاليات المجتمعية عبر تجربة تفاعلية فريدة.

تقام على مساحة 8 آلاف متر

وأضاف النعماني أن هذا الصرح الرياضي الضخم متكامل الأركان والخدمات، بتكلفة بلغت مليار جنيه ونسبة تنفيذ 60٪ ، حيث يقام على مساحة 8 آلاف متر مسطح، ويسع لـ5 آلاف متفرج، موضحًا أن افتتاح هذه الصالة الرياضية ذات المواصفات العالمية يمهد الطريق لدعم وتعزيز مسيرة الاحتراف أمام العديد من المواهب العاشقة للرياضة.ووجه رئيس جامعة سوهاج خلال جولته، بضرورة إسراع وتيرة العمل حتى تكون الصالة الرياضية جاهزة قريباً لاستضافة جميع الأحداث والبطولات الرياضية فى شتى المجالات، خاصةً مع ما تحتويه من ملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.