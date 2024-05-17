«التصوير الفوتوغرافي في مجال الآثار».. دورة للعاملين بالسياحة تبدأ 4 يونيو

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا عن عقد دورة تدريبية للعاملين بالوزارة تحت عنوان «التصوير الفوتوغرافي وتطبيقاته في مجال الآثار»، وذلك في الفترة من 4 إلى 6 يونيو المقبل بمقر المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا بمنطقة آثار قويسنا بالمنوفية.

شروط التقدم لحضور الدورة التدريبية

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على إدارات وقطاعات الوزارة، إنه يشترط في المتقدمين من العاملين بوزارة السياحة لحضور الدورة التدريبية «التصوير الفوتوغرافي وتطبيقاته في مجال الآثار»، أن يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وأن لا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتقدم.

آخر موعد للتقدم لحضور الدورة التدريبية

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه على العاملين الراغبين في التقديم لحضور الدورة التدريبية «التصوير الفوتوغرافي وتطبيقاته في مجال الآثار»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بهذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل.