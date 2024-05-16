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جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 بنظام الـ5 سنوات لجميع البرامج الدراسية

كتب:

أحمد فوزي
05:49 م | الخميس 16 مايو 2024
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 نظام الـ 5 سنوات، والمقرر أن تنطلق خلال أيام قليلة.

جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 نظام الـ 5 سنوات

ووفقًا لجدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 نظام الـ 5 سنوات، المعتمد من الوزير، وأعلنته الوزارة بكافة المديريات التعليمية، على مستوى الجمهورية، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الـ 25 من مايو الجاري، وتستمر حتى الـ 6 من يونيو المقبل.

 

وأتاحت الوزارة الرابط التالي (اضغط هنا) لتحميل الجداول، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحًا.

وكانت مدارس الدبلومات الفنية الصناعية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت تسليم أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس الماضي 9 مايوالجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024. 

وأصدر الوزيررضا حجازي ، قرارا وزاريا بتعيين الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.

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