جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 بنظام الـ5 سنوات لجميع البرامج الدراسية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 نظام الـ 5 سنوات، والمقرر أن تنطلق خلال أيام قليلة.

جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 نظام الـ 5 سنوات

ووفقًا لجدول امتحانات الدبلوم الصناعي 2024 نظام الـ 5 سنوات، المعتمد من الوزير، وأعلنته الوزارة بكافة المديريات التعليمية، على مستوى الجمهورية، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الـ 25 من مايو الجاري، وتستمر حتى الـ 6 من يونيو المقبل.

وأتاحت الوزارة الرابط التالي (اضغط هنا) لتحميل الجداول، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحًا.

وكانت مدارس الدبلومات الفنية الصناعية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت تسليم أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس الماضي 9 مايوالجاري، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024.

وأصدر الوزيررضا حجازي ، قرارا وزاريا بتعيين الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.