مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والنقل والشهادة الإعدادية بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للدور الأول للعام الدراسي 2023- 2024 «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي»، 25 مايو المقبل وحتى 6 يونيو، على أن تبدأ الامتحانات العملية والمعملية عقب انتهاء الامتحانات التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن.

استعدادات تعليم الجيزة لامتحانات الدبلومات الفنية

ومن جانبه، وجّه أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، باتخاذ الإجراءات التالية استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية التحريرية:

- التأكيد على جاهزية كافة المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات للامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية 2024.

- تسليم المقرات اعتبارا من صباح يوم الخميس 22 مايو المقبل لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير الامتحان المكلفين من لجنة الإدارة المركزية للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول 2024 للدبلومات الفنية.

- التنبيه المشدد على كافة المدارس الفنية بمراعاة عدم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل خلال الفترة من 4 مايو 2024 حتى 7 مايو 2024 لوجود أعياد الأخوة المسيحيين خلال هذه الفترة، بجانب التنبيه على كافة المدارس بعدم عقد أي امتحانات لصفوف النقل قبل 4 مايو 2024.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي لمراحل النقل والشهادة الإعدادية

جدير بالذكر أن امتحانات نهاية العام الدراسي «2023- 2024» لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بداية من 8 مايو 2024 وحتى 23 من نفس الشهر مراعاة لعدم عقد أية امتحانات خلال أعياد الإخوة المسيحيين وامتحانات شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة بداية من 10 يونيو المقبل وحتى 20 يوليو.