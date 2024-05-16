7 معلومات عن زوجة أحمد عدوية بعد وفاتها.. «وقفت كالجبل بجواره»

سند له طيلة حياته، لم تخذله طوال مشواره، ليكُن خير دليلٍ على قصة الحب الكبيرة بينهما، لترحل صاحبة الوجه البشوش وصاحبة الطلة البهية، ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان أحمد عدوية ووالدة نجم الأغنية الشعبية محمد عدوية، ليشكل فراقها حزنًا كبيرًا لأفراد أسرتها ومحبيها، وبسبب ابتعادها عن الأضواء، لا يعرفها الكثيرون، لذا يمكن استعراض بعض المعلومات عنها في التقرير التالي.

من هي زوجة أحمد عدوية

جمعتهما علاقة حب وصداقة قوية، جعلت الاثنين في علاقة استثنائية، فكان كل منهما يكمل الآخر، وبحسب لقاءاتها التلفزيونية مع زوجها أحمد عدوية، ويمكن استعراض معلومات عن زوجة أحمد عدوية، فيما يلي:

تدعى ونيسة أحمد عاطف.

يطلق عليها الكثيرون اسم نوسه.

تزوجت من أحمد عدوية في عمر الـ15.

استمر زواجهم نحو 48 عامًا.

انجبت من المطرب أحمد عدوية اثنين هم محمد ووردة.

كانت بمثابة المتحدث الرسمي لزوجها أحمد عدوية في وقت مرضه.

صلاة الجنازة اليوم بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

ونعاها زوجة أحمد عدوية الشاعر صلاح عطية، عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «البقاء لله السيدة ونيسة أحمد عاطف، (نوسة) زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والدة المطرب محمد عدوية أم محمد ست بـ 100 راجل، فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البداية، من يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات وإلى الآن».

تابع «عطية»: «سيجد أن زوجة أحمد عدوية كانت بمثابة المتحدث الرسمي لـ «عدوية»، فهي تمتلك فكر ولباقة وبراعة في الحديث، إلى جانب أنها ست أصيلة، لم تترك زوجها لهذه اللحظة واحدة، ولم تكتف بالشكوى والاستسلام في محنة زوجها، ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، كان صمودها تحسد عليه، خير مثال للوفاء والإخلاص ألف رحمة ونور عليها».