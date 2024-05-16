نقابة المهن الموسيقية تنعى زوجة الفنان أحمد عدوية

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، التي رحلت عن عالمنا اليوم، ويشيع جثمانها بمسجد السيدة نفيسة عقب صلاة المغرب.

وتقدمت النقابة في بيان رسمي، باسمها وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير أحمد عدوية، ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: «السح الدح أمبو، وزحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب»، واستعانت به السينما ليغني في الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية، لكنه نجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.