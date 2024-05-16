الرئيس السيسي يعقد لقاءات مع عدد من القادة العرب على هامش «القمة»

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة لقاءات مع قيادات ورؤساء عدد من الدول العربية خلال مشاركته أعمال الدورة الـ«33» للقمة العربية المقامة بالمنامة بمملكة البحرين، اليوم، حيث التقى برؤساء وزعماء العراق والأردن وفلسطين واليمن وجيبوتى، أكد خلالها تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، كذلك دعم القيادة الفلسطينية فى مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وأن موقف مصر ثابت نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال توسيع الاعتراف بالدولة المستقلة على خطوط يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد الرئيس على دعم مصر لاستقرار الأوضاع فى العراق واليمن ووحدة وسلامة أراضيهما.

الرئيس لـ«أبومازن»: ندعم القيادة الفلسطينية فى مواجهة الضغوط

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، دعم مصر للقيادة الفلسطينية فى مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حرص خلال اللقاء على تأكيد دعم مصر للقيادة الفلسطينية فى مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته فى مواجهة العدوان على غزة.

وأضاف أن الرئيس شدد على رفض مصر قيادةً وشعباً الحرب الإسرائيلية فى غزة، التى تتفاقم آثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة لحشد موقف دولى جاد وصارم إزاء الإجراءات الإسرائيلية، والتحركات المصرية لإيقاف الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع، حيث أكد موقف مصر الثابت نحو ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية تعد الضامن الرئيسى لاستقرار وأمن المنطقة. ومن جانبه ثمّن الرئيس الفلسطينى الموقف المصرى الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والخطوات الجادة التى تتخذها مصر سعياً لإيقاف نزيف الدم الفلسطينى، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق المستمر مع الرئيس لاستعادة السلام والأمن بالأراضى الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.

«السيسى» لـ«رشيد»: مصر تدعم استقرار ووحدة أراضى العراق

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه نظيره العراقى عبداللطيف رشيد، حرص مصر على دعم استقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، خاصة فى جهوده فى مكافحة الإرهاب.

وصرح المتحدث الرسمى بأن الرئيسين أكدا ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الثنائى أو الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة، فضلاً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تمر بها المنطقة.

وأضاف أن الرئيسين شددا على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من تماسك المنطقة فى ظل الاضطرابات الراهنة التى تشهدها، وفى هذا الإطار تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حذر الجانبان من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والعمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية.

مصر وجيبوتى تؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه بنظيره الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، عمق العلاقات بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين، خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقال المتحدث الرسمى إن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقى، مشددين على حرصهما على التشاور المستمر فى هذا الإطار، وأكد الرئيس أهمية الدور الذى تضطلع به جيبوتى فى المنطقة، وأشاد بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى القرن الأفريقى.

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع فى منطقة البحر الأحمر، حيث أعرب الرئيس عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية فى غزة باعتبارها السبب الرئيسى فى اتساع رقعة عدم الاستقرار فى الإقليم.

وتابع أن الجانبين أكدا ضرورة استعادة الهدوء فى مضيق باب المندب، وشددا على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية فى استقرار هذه المنطقة.

«السيسى»: مصر متمسكة بوحدة واستقرار اليمن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه، الدكتور رشاد العليمى، رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى، تمسُّك مصر بوحدة واستقرار اليمن، مع دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة فى اليمن سياسياً، وتأكيد موقف مصر الثابت الداعم للشرعية، ممثلة فى مجلس القيادة الرئاسى والحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما ثمَّنه رئيس مجلس القيادة الرئاسى، مشيداً بالدعم الذى تلقته بلاده من مصر على المستويات السياسية والإنسانية.

وقال المتحدث الرسمى إن الجانبين حرصا على التشاور بشأن التطورات الراهنة بمنطقتَى البحر الأحمر وخليج عدن، وأكدا ضرورة تكثيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة، ومن ثم خفض حجم التوترات الراهنة، بما ينعكس على الوضع فى البحر الأحمر، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية فى استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية فى هذا الممر الاستراتيجى المهم.

«السيسى وعبدالله» يطالبان بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، خلال لقائهما ، ضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وصرح المتحدث الرسمى بأن الزعيمين ناقشا الوضع فى غزة، والظرف الكارثى الذى يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلى المستمر منذ ما يزيد على سبعة أشهر، والذى يتفاقم فى ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية، حيث أكد الجانبان ثوابت موقف البلدين المطالب بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار، والسماح العاجل والكامل لنفاذ المساعدات الإنسانية، والرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما نحو الاستقرار والتنمية.