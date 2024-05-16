طريقة عمل عجة بالخضروات في خطوات بسيطة.. وجبة عشاء مميزة

عجة الخضار واحدة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، يُقبلون على تناولها في أوقات مختلفة؛ فهي وجبة سهلة التحضير، وغنية بالعناصر الغذائية، إلى جانب مذاقها اللذيذ، كما أنها خيار مثالي لتناول إفطار صحي أو عشاء خفيف.

طريقة عمل عجة الخضار في المنزل

ونستعرض في السطور التالية طريقة عمل عجة الخضار في المنزل بخطوات بسيطة، من خلال توضيح المكونات بالمقادير المحددة، والخطوات التي يجب اتباعها عند التحضير، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:

مكونات طبق عجة الخضار

ويمكن عمل عجة الخضار في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

3 بيضات.

1/4 كوب حليب.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

1/4 كوب بصل أخضر مفروم.

1/2 فلفل أخضر مقطع مكعبات.

1/2 فلفل أحمر مقطع مكعبات.

1/4 كوب جبن شيدر مبشور.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

زيت نباتي.

خطوات تحضير عجة بالخضار

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فيمكن عمل عجة الخضار في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

خفق البيض مع الحليب في وعاء حتى يمتزج الخليط جيدًا. إضافة البقدونس، البصل الأخضر، الفلفل الأخضر، الفلفل الأحمر، الجبن، الملح، والفلفل الأسود إلى خليط البيض وتقليب المكونات جيدًا. تسخين الزيت في مقلاة على نار متوسطة. سكب خليط البيض في المقلاة وتحريكه بلطف حتى يتوزع الخليط بالتساوي. خفض النار وترك العجة تُطهى حتى تنضج من الأسفل ثم طيّها إلى نصفين. الاستمرار في طهي العجة لمدة دقيقة أخرى أو حتى تذوب الجبنة. تقديم العجة ساخنة مع الخبز المحمص أو السلطة.

عجة بالخضار تناسب مختلف الأذواق

وللحصول على عجة بالخضار تناسب مختلف الأذواق، فهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها في أثناء التحضير، وهي: