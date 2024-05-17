«قلبي واجعني تعالي اكشف عليا».. جمال شعبان يستجيب لاستغاثة طفلة

«قلبي واجعني تعالي اكشف عليا».. جملة ناشدت بها إحدى الأطفال، الدكتور جمال شعبان طبيب القلب الشهير، في مقطع فيديو وصل إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاستجاب لها واستقبلها داخل عياته، ما قصة الطفلة؟

فور استقبال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، لرسالة «شهد»، دعاها لعيادته في اليوم التالي، واستقبلها داخل مركزه الطبي الخاص، مقدمًا كل أساليب العلاج اللازمة، من رسم قلب وتحاليل طبيبة، للطفلة التي تعاني من متلازمة داون.

استقبال حافل من الدكتور جمال شعبان للطفلة

نشرت السيدة منى شومان، تفاصيل استجابة الدكتور جمال شعبان للطفلة «شهد»، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «شهد قالت لوالدتها إن قلبها تعبان وطلبت تروح لدكتور، وطبعا أنا حبيت إنها تتعالج عند أكبر دكتور قلب في مصر كلها، وبعتت رسالة بصوتها للدكتور جمال شعبان، اللي قال تاني يوم تكون عندي».

الدكتور جمال شعبان يقدم كافة الإجراءات الصحية

أكدت «منى» أن جميع من في العيادة استقبل الطفلة «شهد» بترحاب شديد، وتعاملوا معها بطريقة مثالية، مضيفة: «الدكتور جمال تعامل معاها كإنسان مش دكتور خالص، الطيبة والترحاب الي اتقابلت بيه البنت من كل اللي كانوا موجودين مالهمش وصف، اتعمل ليها رسم قلب وتحاليل، وكل حاجة ممكن تتعمل علشان الدكتور يطمن عليها».