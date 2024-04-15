«جمال وإبداع وعظمة».. إشادات واسعة بمسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

حالة خاصة قدمها مسلسل المعلم، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، خلال عرضه طوال شهر رمضان المبارك، على شاشة قنوات الشركة المتحدة، بعدما ترك طابعا مختلفا وسط الجمهور الذي حرص على تداول المشاهد المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشيدا بها.

إشادات الجمهور بنجاح مسلسل المعلم

إشادات كثيرة من جمهور مسلسل «المعلم»، بعد انتهاء المسلسل، خاصة بعد اكتمال الصورة بأكملها أمام الجمهور، ومشاهدة ما فعله «المعلم» طوال أحداث المسلسل، وجاءت التعليقات كالآتي: «دايما في نهاية متوقعة للشر.. والمعلم قدر يقنعنا أنه قرب يميل ليهم»، «أبطال المسلسل في حتة تانية كل واحد اتسكن في مكانه ودوره المحدد برافو لكل صناع العمل»، «مسلسل المعلم شبه متكامل من حيث الأحداث.. مسلسل عظمة وجميل»

الصراع والحبكة الدرامية في مسلسل المعلم، جذبت أنظار الجمهور منذ عرض الحلقات الأولى، «الحبكة الدرامية معمولة بذكاء شديد والتمكين حلو أوي بالنسبة ليا مسلسل المعلم تاخد رقم واحد».

ردود الأفعال أبهرت الفنان مصطفى شعبان

وكان قد أوضح الفنان مصطفى شعبان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، المشاع عبر قناة الحياة، إنه لم يتوقع نجاح مسلسل المعلم «أنا صدقت الموضوع وجميع صناع العمل آمنوا به بداية من المنتج والشركة المتحدة والمخرج وجميع فريق العمل، من خلال التعايش مع العمل لكي يصل للجمهور عمل حقيقي».

ردود فعل الجمهور حول مسلسل «المعلم» أبهرت «شعبان»، موضحًا أنه لم يتوقع النجاحات للمسلسل، مؤكدًا أن النجاح كان من خلال متابعة العديد من الدول العربية للمسلسل.