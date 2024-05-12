آخر تحديث.. تراجع سعر اليورو في البنوك اليوم الأحد

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 12-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من التراجع في ختام التعاملات، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 50.81 جنيه للبيع، و51 جنيها للشراء بتراجع بلغ 17 قرشا مقارنة ببداية التعاملات.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسبما أعلنت مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في آخر تحديث.

سجل سعر اليورو اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 50.87 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

في حين بلغ سعر اليورو اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري 50.81 جنيه للبيع، و51 جنيها للشراء.

كما سجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك مصر 51.01 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

ووصل سعر اليورو في بنك cib اليوم الأحد 51.02 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو اليوم الأحد في بنك القاهرة 51.01 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.