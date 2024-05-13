سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-5-2024

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين 13-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات؛ إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم في البنك الأهلي المصري 50.81 جنيه للبيع، و51 جنيها للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، حسبما أعلنت مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في آخر تحديث.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري، 50.87 جنيه للبيع، و50.74 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين بلغ سعر اليورو اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري، 50.81 جنيه للبيع، و51 جنيها للشراء.

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك مصر 51.01 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك cib

ووصل سعر اليورو في بنك cib اليوم الاثنين إلى 51.02 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين في بنك القاهرة 51.01 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.