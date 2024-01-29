سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 29-1-2024 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار الريال السعودى اليوم الاثنين 29-1-2024 استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر بيع الريال في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودى في البنك المركزى المصرى

بلغ سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري نحو 8.25 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 8.22 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 8.19 جنيه في حالة الشراء.

سعر الريال السعودى في بنك مصر

استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم الاثنين نحو 8.22 جنيه للبيع، ونحو 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودى داخل بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29-1-2024 نحو 8.25 للبيع، فيما استقر سعر الشراء عند 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودى في البنك التجارى الدولى

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري اليوم الاثنين نحو 8.25 جنيه في حالة البيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 8.18 جنيه.