«نجوم إف إم» تكرم أحمد السقا في حلقة خاصة

كرمت إذاعة «نجوم إف.إم» الفنان أحمد السقا عن مشواره الفني، ولنجاحاته الأخيرة سواء في السينما أو التلفزيون، وذلك من خلال وجوده ضيفاً على المذيعة إنجي علي، في برنامجها الإذاعي «أسرار النجوم».

وخلال الحلقة، كشف السقا عن كواليس مشاركته في أكثر من عمل كضيف شرف، خلال الفترة المُقبلة أو في مسيرته الفنية بشكل عام، مؤكدًا أنه يستمتع بالظهور كضيف شرف في أعمال زملائه.

فيلم أيام السادات

وقال أحمد السقا: «لي شرف أنني وقفت أمام الفنان أحمد زكي في مشهد واحد معه في فيلم أيام السادات، وعملي كضيف شرف هو إضافة ولا أخجل منه إطلاقا».

وأكمل حديثة قائلًا: «مؤخرا قدمت مشهداً مع أحمد فهمي في فيلمه الجديد، وأحضرت له حصانين من عندي، وكان التصوير في الصحراء، وسيكون فيلما رائعا، لماذا لا أجامل زملائي ويجاملونني؟».