أحمد السقا ضيف برنامج أسرار النجوم على «نجوم إف إم»

تستضيف المذيعة إنجى علي، غدا الخميس، الفنان أحمد السقا، فى برنامجها الإذاعى أسرار النجوم، عبر إذاعة «نجوم إف. إم»، ونجوم TV، في الساعة الثامنة مساء على الهواء مباشرة، للحدث عن نجاحاته الفنية، وتاريخه الحافل بالأعمال المميزة.

ويكشف «السقا» عن كواليس فيلمه الآخير «السرب»، الذي يتم عرضه حاليا، ويحقق نجاحا في الإيرادات التي وصلت لأكثر من 25 مليون جنيه خلال أيام قليلة.

يذكر أن برنامج «أسرار النجوم»، يذاع الخميس من كل أسبوع، عبر إذاعة «نجوم إف. إم»، وقناة نجوم Tv، وتقدمه المذيعة إنجى علي، الساعة الثامنة مساء.