تحرير محاضر تموينية لعدد من مستودعات الغاز في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

أسفرت الحملة التموينية عن ضبط أحد أصحاب مستودعات الغاز، لتصرفه فى كمية من أسطوانات الغاز المنزلي تقدر بـ 4320 أسطوانة، وذلك بدون وجه حق بقصد التربح غير المشروع.

كما جرى ضبط أحد أصحاب المستودعات لتجميعه عدد 50 أسطوانة غاز تجارية بدون وجه حق، وبيعها فى السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

ضبط أسطوانات غاز في حملة البحيرة

أيضًا ضُبط أحد أصحاب مصانع الطوب لتجميعه كمية قدرها 125 أسطوانة غاز تجارية، بدون وجه حق، واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

وضُبط أحد أصحاب مصانع الطوب لتجميعه كمية قدرها 82 أسطوانة غاز تجارية بدون وجه حق واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

وأيضًا ضبط أحد أصحاب مصانع الطوب لتجميعه كمية قدرها 80 أسطوانة تجارية، واستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.