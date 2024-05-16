«تكلفتها دلوقتي ضخمة».. خالد أبو بكر: ماذا لو أجلنا مشاريع 2014 إلى اليوم؟

قال الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، إن المشاريع التنموية التي شهدتها الدولة المصرية منذ عام 2014 خطوة مهمة، ولو تم البدء فيها في 2024 ستكون فاتورتها ضخمة وكبيرة، مضيفًا:" مشاريع التنمية غالية على العالم التالت وأوروبا.. ووالله العظيم اللي إيده في المياه مش زي اللي إيده في النار.. وما آمنت بدقة مشروع إلا عن دراسة، وخاصة قناة السويس الجديدة».

وشدد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على أن قناة السويس الجديدة «نجحت بالأرقام مش بالأغاني»، مضيفًا: «ياريت الناس تيجي وتشوف، وتعرف، فبعد القناة الجديدة الوضع اختلف.. وحاليًا يوجد مشاريع ضخمة في القناة، وهي مشروع التوسعات الجنوبية، ولو وضعت 10 جنيه اليوم هيجيبوا 20 بكرة.. وكله لصالح مصر».

وأشار إلى أن مصر تشهد مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وقناة السويس الجديدة، مضيفًا: «مستعد لمجابهة أي حد.. ومن اختار هذا الطريق تحمل الفاتورة منذ البداية.. مشاريع 2014 تكلفتها متقدرش عليها ومش هتعرف تعملها وأنا من الناس اللي مش بتعرف تطبل.. والأداء بعد رأس الحكمة مختلفة وبيفرق».