«الصحة» توجه رسالة مهمة للمواطين بعد تحذير «الأرصاد» من موجة شديدة الحرارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان طريقة الوقاية من موجة الحر التي تتعرض لها البلاد بادية من اليوم وتستمر على مدار الأسبوع القادم، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير حصلت «الوطن»، على نسخة منه بأن هناك مجموعة من التعلميات التي يجب اتباعها خلال التعرض إلى موجة حارة لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

نصائح للوقاية من الموجة الحارة للشمس

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية الصحية للمواطنين.

وجاءت التعلميات التي حددتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي :-

- تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة

- استعمال المظلة الشمسية أو القباعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس

- إذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض مُعين يجب عليه الامتناع عن التعرض للشمس

- يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين

- تناول الماء بكثرة

- الإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

- على الإنسان عند الشعور بالتعب، الراحة في مكان جيد التهوية

موعد ذروة الموجة الحارة

وكانت «الأرصاد» حددت ذروة الموجة الحارة، يومي السبت والأحد المقبلين وتصل درجة الحرارة 42 درجة مئوية، موضحة سبب ارتفاع درجة الحرارة يأتي إلى تعرض البلاد إلى كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.