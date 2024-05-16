موعد ذروة الموجة الحارة.. درجات الحرارة تصل إلى 42

تضرب البلاد موجة حارة بداء من اليوم الخميس، لنشهد ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة وتستمر لمدة 10 أيام تقريبا، وفق بيان الأرصاد الجوية الذي كشف ذروة الموجة الحارة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، ذروة الموجة الحارة خلال الأيام المقبلة، والتي ستصل على محافظات ومدن جنوب الصعيد إلى 42 درجة في الظل.

ذروة الموجة الحارة

وتكون ذروة الموجة الحارة يومي السبت والأحد المقبلين لتصل درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

ويرجع حدوث الموجة الحارة، وفق منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية آتية من صحراء شبة الجزيرة العربية، بالإضافة إلى مرتفع جوي في طبقات الجو العليا سيزيد من الإحساس بالارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة في ذروة الموجة الحارة كما يلي:

درجات الحرارة السبت 18-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة.

درجات الحرارة الأحد 19-5-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة.