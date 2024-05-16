تصل لـ42 مئوية غدا.. نصيحة مهمة من «الأرصاد» لتفادي مخاطر الموجة الحارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا والظواهر الجوية المتوقعة، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تنصح بعد التعرض لأشعة الشمس

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه خلال الموجة الحارة، يسود غدا الجمعة خلال ساعات النهار طقس حار على أغلب الأنحاء، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما خلال ساعات الليل يكون معتدلاً على أغلب الأنحاء.

ونصحت «الأرصاد» المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس، لكونها تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 17-5-2024.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة غدا الجمعة 17-5-2024 وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 21

العاصمة الإدارية: العظمى 36 الصغرى 20

6 أكتوبر: العظمى 35 الصغرى 19

بنها: العظمى 35 الصغرى 20

دمنهور: العظمى 33 الصغرى 19

وادي النطرون: العظمى 34 الصغرى 18

الزقازيق: العظمى 36 الصغرى 20

شبين الكوم: العظمى 35 الصغرى 19

الإسماعيلية: العظمى 36 الصغرى 20

السويس: العظمى 35 الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 33 الصغرى 18

مطروح: العظمى 34 الصغرى 20

العلمين: العظمى 33 الصغرى 19

الفيوم: العظمى 36 الصغرى 21

بني سويف: العظمى 36 الصغرى 21

المنيا: العظمى 37 الصغرى 23

أسيوط: العظمى 38 الصغرى 22

سوهاج: العظمى 39 الصغرى 22

قنا: العظمى 40 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 42 الصغرى 24

أسوان: العظمى 41 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 40 الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 42 الصغرى 23.