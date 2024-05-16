«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة: العظمى تتجاوز 40 درجة مئوية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، ليصل الأمر إلى موجة شديدة الحرارة تشهدها الأنحاء كافة الأيام المقبلة، حيث تتخطى درجات الحرارة العظمى 40 درجة في محافظات الصعيد، ويُتوقع أن نشهد طقس مائل للحرارة في فترات النهار على الأنحاء كافة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة، أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الموجة الحارة قد تستمر لأكثر من أسبوع، بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس والأجواء المشمسة وارتفاع قيم درجات الحرارة، فضلا عن أنّ الكتل الهوائية الموجودة على سطح الأرض هي كتل هوائية صحراوية.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ الكتل الصحراوية على سطح الأرض تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا، وتكون مستمرة على مدار الأسبوع المقبل، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة.

الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس الأيام المقبلة

وحذّرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الموجة الحارة، وحال التعرض لها يجب ارتداء غطاء للرأس للحماية من أشعة الشمس.

وأشارت إلى أنّ هذا الوقت من كل عام يشهد ارتفاع في قيم درجات الحرارة، لأنها طبيعة النصف الثاني من فصل الربيع والتي تبدأ تميل إلى سمات فصل الصيف، إذ تتجاوز درجة الحرارة العظمى 36 درجة في القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وتتخطى 42 درجة مئوية من مناطق من جنوب الصعيد، ومن الممكن الشعور بدرجات حرارة محسوسة أعلى من 36 درجة في القاهرة خلال التعرض لأشعة الشمس.