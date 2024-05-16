انتهاء توصيل خطوط المياه لمدرسة منشية النوبة بالأقصر

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، من توصيل المياه لمدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي، تنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالأقصر في بيان اليوم، الانتهاء من توصيل خطوط المياه، وسط إشادات من أهالي قرية منشية النوبة، بينما تسعى الشركة إلى توفير كافة الخدمات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جولة تفقدية لرئيس الشركة

في وقت سابق من اليوم، تفقد اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، محطة معالجة صرف صحي الدبابية، وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل، بطاقة تصميمية تبلغ 14 ألف متر مكعب يوميًا وقابلة للتوسعة حتى 21 ألف متر مكعب يوميًا.

ويهدف المشروع إلى خدمة تجمع يضم خمس قرى وتوابعها، وهي المعلة والدبابية والشغب والعديسات القبلية والعديسات البحرية، وتوصيلها بصرف صحي متكامل.

زيادة معدلات تنفيذ المشروعات

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوصى رئيس مجلس الإدارة العاملين والشركة المنفذة بزيادة معدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد.