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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5- 2024 في البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:58 ص | الأربعاء 15 مايو 2024
اليورو

اليورو

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5- 2024، حالة من الاستقرار الملحوظ في البنوك، ليتراوح سعره ما بين 50.52 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو

 وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر اليورو في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفقا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية لها. 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

50.52 جنيه للشراء.

50.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

50.45 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

50.43 جنيه للشراء.

50.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

49.58 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib 

50.45 جنيه للشراء.

50.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

50.81 جنيه للشراء.

50.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

50.43 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

50.43 جنيه للشراء.

50.52 جنيه للبيع.

 

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