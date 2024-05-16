ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحقيق الفوز على نظيره نهضة بركان المفربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، لحسم اللقب في المرة الثانية بتاريخه.

وكان الفارس الأبيض تعثر خلال لقاء الذهاب، إذ خسر أمام الفريق المغربي بنتيجة 1-2، لينتظر الجماهير نتيجة الإياب وسط حضور مشجعي الأبيض.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن يُبث نهائي لقاء الزمالك ونهضة بركان، عبر قناة بي إن سبورتس المشفرة، المالك الحصري للبطولة، إلا أن هناك قناة مجانية من المقرر أن تنقل المباراة، لمعرفة الفائز باللقب.

من المُقرر أن تُنقل مباراة إياب نهائي الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان، على قناة أون تايم سبورتس الأرضية.

تردد قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ونهضة بركان

التردد الرقمي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF32

التردد التماثلي لقناة أون تايم سبورتس الأرضية: UHF9

طريقة مشاهدة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان مجانا

هناك عدة خطوات لتثبيت قناة أون تايم سبورتس الأرضية، للحصول على مشاهدة ممتعة ومجانية، لمباراة إياب الزمالك ونهضة بركان، بنهائي الكونفدرالية.

- في البداية، قم بفصل جهاز الريسيفر عن التليفزيون، لتوصيل «إريال الاستقبال الأرضي».

- في الخطوة التالية، قم بتوصيل الإريال بجهاز التليفزيون.

- انتقل إلى على زر الإعدادات من جهاز الريموت، واضغط على قائمة القنوات.

- قم باختيار توليف إعداد القناة مباشرة، واضغط على توليف تلقائي.

- في الخطوة الحالية، اختر البحث الرقمي ذاتيًا.

- أدخل تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية UHF32 (التماثلي UHF9).

- عقب الانتهاء من البحث والتثبيت، يمكنك مشاهدة المباراة.