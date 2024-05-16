رئيس حزب الغد: خطاب الرئيس السيسي أمام القمة العربية تاريخي

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد بخطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدورة 33، بالقمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين.

إنقاذ المنطقة من السقوط

وأكد «موسى» في بيان، أن الخطاب سيسجله التاريخ فقد اهتم الرئيس بتوثق المشهد الدولي الخالي توثيقًا كاملًا، مؤكدًا أن المشهد له 3 أبعاد أولها انخراط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة، والثاني هو غياب الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع عبر حل الدولتين، والثالث هو تهربت إسرائيل من مسؤولياتها وتنصلها من حل الدولتين والإمعان في الحرب والقتل والتهجير.

القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس الغد أن الرئيس السيسي أكد مجددًا رفضه لإصرار إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية، بهذه الطريقة المكشوفة والمرفوضة وإصرارها على استمرار الحرب تحت حجج واهية، وغياب الإرادة الدولية في حل الأزمة ووقف الحرب، والالتزام بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67.