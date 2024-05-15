بسمة وهبة تطلب سرعة غلق مؤسسة تكوين: «شوفوا حاجة تعملوها بعيد عن الأديان»

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، مؤسسة تكوين التي جرى الإعلان عن انطلاقها مؤخرا، مشيرة إلى أنها تعمل على تشويه الدين.

وقالت وهبة: «مؤسسة تكوين يجب أن تغلق لأنها معمولة للتشويش على الأديان، سواء الدين المسيحي أو الإسلامي»، موجهة رسالة نارية لكل القائمين على مؤسسة تكوين: «ملكمش دعوة بالأزهر.. دا بوصلة العالم انتم بتعدلوا عليه».

تابعت «وهبة» خلال فيديو نشرته عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا بسرش عن هذه المؤسسة لقيت فيها ناس مصريين من عندنا وسوريين، وتوانسة، جايين يجتهدوا علشان يساعدوا الدين الإسلامي، ويقولوا إن مافيش جنة ولا فيه آخرة».

وواصلت «وهبة»: «القائمين على مؤسسة تكوين يستطيعون العمل على تحديث المشروع المحمدي، والقرآن، وأن الدين المسيحي كله أساطير، حكايات وأشياء أسطورية»، مهاجمة القائمين على مؤسسة تكوين: «نفسكم تنتجوا حاجة ليها نافعة، روحوا انتجوا بعيد عننا، بعيدا عن الأزهر، والدين المسيحي».

تابعت «وهبة»: «أنا اتضايقت من الشيخ لما سأل أحد الأعلاميين، هل الأزهر خايف من مؤسسة تكوين؟!.. طيب ازاي هذا الصرح الإسلامي بوصلة العالم في الدين الإسلامي يا أستاذ يا مذيع يا مثقف، أن الأزهر يخاف من مؤسسة لم يكن لها أي كينونة؟!».