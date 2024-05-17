ابحث عنها.. عبارة على الأطباق تكشف مدى صلاحية استخدامها في الميكرويف

الميكرويف من الأجهزة المنزلية المهمة، ويعتمد عليها لتسخين الأطعمة سريعا، وعلى الرغم من معرفة البعض بأبرز نوعيات الأطباق، المسموح بإدخالها إلى الميكرويف ، وجب الانتباه إلى عبارة مدونة على كثير من الأطباق، تشير إلى مدى صلاحية استخدامها في جهاز الميكرويف.

عبارة وجب ملاحظتها على الأطباق

هناك أنواع من الأطباق لا تدخل إلى الميكرويف، منها البلاستكية، لكن في المقام الأول، وجب ملاحظة عبارة Microwave safe، فإذا كانت مدونة على الطبق، فإنه يكون من النوع غير المعرض للذوبان.

يشار أيضا إلى أن الأطباق المصنوعة من الفضة والاستانلس ستيل، لا يمكن إدخالها إلى الميكرويف، لأنها ربما تسبب في حدوث حريق بداخلها، بالإضافة إلى الأطباق الخشبية، فالحرارة العالية قد تتسبب في حرق تلك الأطباق.

أطباق تصلح للاستخدام في الميكرويف

هناك نوعية محددة من الأطباق، تصلح لاستخدامها في الميكرويف، منها الزجاج المقاوم للحرارة، إلى جانب الأطباق البلاستيكية المكتوب عليها Microwave safe، أو تلك المكتوب عليها رقم «5»، بالإضافة إلى الأطباق من فئة السيراميك والبيركس والخزفية، وفقًا لموقع «Pravda».

وقت تسخين الأطعمة في الميكرويف

يحتاج تسخين الطعام داخل الميكرويف إلى قليل من الوقت، فهو لا يستغرق سوى دقيقة واحدة، وفي حالو زيادة الوقت عن ذلك، تكون هناك فرصة لانخفاض كمية العناصر الغذائية الموجودة به بنسبة تصل إلى 40%.