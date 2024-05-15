أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-5-2024

يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، التراجع بشكل يومي في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري؛ ليسجل اليوم الأربعاء 15-5-2024 نحو 46.84 جنيه، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات في البنوك اليوم

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار العملات في البنوك اليوم الأربعاء، بعد تراجع الدولار، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ اليوم 46.84 جنيه للشراء، و46.94 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو

وبلغ سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.87 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء، و51.09 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري نحو 154.12 جنيه للبيع، و153.09 جنيه للشراء، ونحو 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 12.89 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء، وفي بنك مصر 12.82 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي

سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 12.62 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء، وفي بنك مصر، نحو 12.63 جنيه للبيع، و12.60 جنيه للشراء.