بعد أسبوع من تطبيق التوقيت الصيفي.. اعرف موعد صلاة الجمعة اليوم

نشرت الهيئة العامة للمساحة موعد صلاة الجمعة اليوم في كافة المدن والمحافظات لإرشاد الناس بمعرفة المواعيد المحددة لأداء الفروض الخمس يوميا.

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم بعد أسبوع من بدء تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير المواعيد وتقديم الساعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ونعرض في السطور التالية موعد صلاة الجمعة اليوم بعد مرور 7 أيام من تطبيق التوقيت الصيفي.

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 12:52

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة 12:50

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 12:57.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة 12:51.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق 12:51.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج 12:50.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف 12:52.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا 12:54.

- موعد صلاة الجمعة في قنا 12:46.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح 1:08.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم 12:54.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين 01:01.

- موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية 12:48.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد 12:48.

- موعد صلاة الجمعة في الغردقة 12:42.

موعد صلاة الجمعة في رفح 12:40.