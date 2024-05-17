واعظ بالأزهر: الحسد مذكور في الكتب السماوية وعلينا تحصين أنفسنا بالرقية الشرعية

قال الشيخ السيد عرفة، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إجابته عن «هل الحسد من الممكن أن يؤدي إلى الموت؟»، إنَّ الحسد مذكور منذ القدم عند الإغريق وفي الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن الكريم، مثل التوراة والإنجيل، وعلينا الإيمان به لأنه حقيقة موجودة لا مهرب منها.

الحسد مذكور في القرآن

وتابع «عرفة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ آيات القرآن الكريم ورد فيها ما يدل على أنَّ الحسد حقيقة وموجودة بالفعل، مستشهدا بقوله تعالى: «أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله»، وكذلك آيات سورة الفلق «ومن شر حاسد إذا حسد».

تحصين المنازل من الحسد

وأكد أنَّه رغم ثبوت أن الحسد حقيقة وموجود إلا أن البعض يبالغ إما بإنكاره، وأنه لا شيء اسمه الحسد، أو إلصاقه في كل ما يحدث لهم، وتضخيمه والمبالغة في الخوف والحذر منه، موضحا: «من الخطأ أن تعيش حياتك كلها خائفا من الحسد والأصح هو تحصين النفس والبيت من الحسد بالرقية الشرعية والذكر والقرآن الكريم».