خبير اقتصادي: إنشاء منطقة التجارة الحرة الكبرى من أهم مناقشات القمة العربية

قال الدكتور محمد شادي، الخبير الاقتصادي، إنَّ أبرز الملفات الاقتصادية التي طُرحت على طاولة القمة العربية 2024، ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في الدول العربية واتفاقات السوق العربية المشتركة للكهرباء والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لهذا العام، بجانب الاتفاقية العربية لتبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على معدات النشاط الجوي.

وتابع «شادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، بأنَّ اختلاف القمة العربية ينطلق من الإحساس العربي المشترك بضرورة تبني موقف موحد يلبي طموحات شعوب المنطقة ويبرهن أنه لا يزال هناك أمة عربية واحدة.

وأكد أنّ المنطقة الجمركية الموحدة كانت الأبرز بين العديد من الملفات المطروحة على مائدة القمة، وهو حلم عربي ضخم للغاية، لافتًا إلى أنَّ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية يتجاوز 100 مليار دولار، وأغلبه تبادل بين دول الخليج وبعضها وبينها وبين دول شمال إفريقيا، وبتيسير الوصول للأسواق العربية يمكن مضاعفة هذا الرقم.