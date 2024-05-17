«8 الصبح» يستعرض أبرز المعلومات عن مسجد السيدة زينب بعد تطويره

أبرز تقرير متلفز ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «dmc»، معلومات هامة عن مسجد السيدة زينب وانبهار المصلين بالمسجد بعد التطوير، مثل الحقبة التاريخية التي بُني فيها وأعمال الترميم التي شهدها مؤخراً.

ووفقاً للشيخ أحمد عبدالهادي، أحد ائمة مسجد السيدة زينب، فإنَّ المسجد القائم الآن أمر ببنائه وتشييده الخديوي توفيق، وفي الوقت الحالي شهد تطور ملحوظ، مبنى ومعنى، بعهد الرئيس السيسي وبتوجيه منه، موضحا: «أضيفت قبة جديدة داخله بالإضافة إلى مدخل جديد كذلك، ورفع كفاءة لكل المداخل والمخارج والملحقات والضريح، وتم تغيير الرخام داخل المقام وتطوير المقصورة بشكل يتناسق مع جمال المقام».

واستشهد بآيات من كتاب الله: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى»، مشيراً إلى أنَّ آل البيت هم قُربى النبي، وهم «سيدنا علي – والسيدة فاطمة»، وما تناسل منهما.