أول رد من الطفل الزملكاوي «عبدالرحمن» بعد تحقيق حلمه ومقابلة «زيزو»

منذ نعومة أظافره عشق نادي الزمالك، وبدى ذلك واضحا من التيشرت الأبيض الذي اعتاد ارتداءه حاملا شعار فريقه المفضل بجوار قلبه، وظلت رؤية نجمه الأول أحمد سيد زيزو حلما يراود عبدالرحمن صاحب الـ9 سنوات في يقظته ومنامه، ليتحول الأمر إلى حقيقه بعد ما تداول عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي رسالته لتصل في الأخير إلى «زيزو»، الذي وعده بإحضاره لزيارة النادي.

أمنية طفل تتحول إلى حقيقة

«كتب الرسالة وطلب أننا ننزلها»؛ بهذه الكلمات بدأ محمد كاشف، خال الطفل عبد الرحمن يروي القصة التي بدأت قبل 3 أيام، حينما سطر الصغير أمنيته على ورقة بيضاء، طالبًا من خالته تنزيلها عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «X» تويتر سابقًا، ولم نلقي بالًا لها بعد تنزيلها، لنتفاجأ بتداولها بشكل كبير على السوشيال ميديا بحسب حديثه لـ«الوطن».

وجاءت رسالة الصغير على النحو التالي:«من عبدالرحمن.. زيزو حبيبي أنا اسمي عبدالرحمن، أنا مشجع زملكاوي، معلش ينفع رقمك وبحبك أوي وأنا آسف على إزعاجك، وأنا عمري سنتين، كان نفسي ابقى زيك، سلملي على شيكابالا وكل اللاعبين الزملكاوية، وإن شاء الله تكسبوا كأس الكونفدرالية، آسف لإزعاجك».

تابع «محمد» أنه بعد ذلك علم باستجابة «زيزو» للصغير، ليتواصل معنا الفنان الشاب محمدي القاضي، عبر حسابه الشخصي، وقال إنه يرغب في التواصل مع أسرة الطفل عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، ليرد الأول أنه خاله: «كلمني وفعلا عبد الرحمن راح النادي واتصور مع زيزو وكان فرحان جدًا، احنا أصلا من أسوان بس مقيمين في القاهرة».

ووجه خال «عبد الرحمن» الشكر لـ«زيزو»، على حسن استقباله لابن شقيقته وتحقيق أمنيته: «أكيد بنشكر كل جمهور الزمالك وإعلاميه اللي تفاعلوا مع الرسالة ووصلوها لكابتن أحمد زيزو واللي بدوره قرأ الرسالة ووجه له الدعوة لمقابلته».

تعليق الطفل عبد الرحمن بعد استجابة زيزو له

فيما روى صاحب الـ9 أعوام، طالب في الصف الثالث الابتدائي فرحته بما حدث قائلًا: «أنا بحب كابتن زيزو جدًا، وان شاء الله يكسبوا كأس الكونفدرالية، وبحبه علشان هو متواضع جدًا ووافق أن هو يقابلني واتصور معاه» وفقًا لحديثه لـ«الوطن».

عبر «عبد الرحمن» عن سعادته العارمة بدخول نادي الزمالك، فهذه هي المرة الأولى، التي يدخل فيها مقر الكيان والصرح الرياضي الكبير، وكان متوترًا قليلًا وفقًا لقوله، إلا أن رويته للكابتن زيزو جعلته سعيدًًا: «يومها كان نفسي جدًا اروح الاستاد واشجعهم، بس وقتها كانت التذاكر خلصت، فضلت اعيط وبعدها فكرت أني اكتب جواب لزيزو علشان اتصور معاه، والحمد لله ده حصل، والكابتن زيزو شكرني على الجواب وأنا كنت مبسوط جدًا».

هوايات صاحب الـ9 أعوام

يأمل «عبد الرحمن» أن يصبح لاعبًا في نادي الزمالك مستقبلًا، فهو يهوى كرة القدم ويمارسها مع والده، ويحرص دومًا على تشجيع فريقه المفضل، وإلى جانب عشقه للقراءة فقد حصل على المركز الرابع في تحدي القراءة العربي، لكن أمله كبير في أن يصبح لاعبًا في الفريق الذي تربى على حبه.