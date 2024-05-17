باحثة: مصر تؤكد رفض سياسة «حافة الهاوية» التي تتبعها إسرائيل

قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود المتوازية والمتوازنة في إطار دعمها للقضية الفلسطينية، وأمس كان يوما حافلا للقضية على طاولة القمة العربية وكذلك على طاولة محكمة العدل الدولية وكذلك داخل الجانب الإسرائيلي بسبب الانقسامات حول قرار اجتياح رفح الفلسطينية.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، بأنَّ الدور المصري ممثلاً في القيادة السياسية، يرى ضرورة حل القضية الفلسطينية وجذور المشكلة وفقا لمبدأ حل الدولتين، وفي كلمة الرئيس السيسي أمس بالقمة العربية، جرى التأكيد على رفض سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها دولة الاحتلال عبر عمليتها العسكرية على رفح الفلسطينية.

وأكدت أن مصر أكبر الداعمين لـ القضية الفلسطينية ومصر هي صمام الأمان لها، وجرى التأكيد خلال القمة أمس على ضرورة وجود خطة زمنية للعملية السياسية التي يجري الحديث عنها للحل والتنفيذ من خلال الأمم المتحدة، متسائلة باستنكار: «متى يتحرك مجلس الأمن لاتخاذ قرار بالتدخل ووقف المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟».