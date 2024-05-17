حلا شيحا تهنئ الزعيم عادل إمام في عيد ميلاده: «قالي إنتي الوش الفريش»

حرصت الفنانة حلا شيحا على تهنئة الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ84، الذي يوافق اليوم الجمعة 17 مايو، من خلال منشور عبر حسابها على «إنستجرام».

حلا شيحا تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام بطريقة خاصة

وتحدثت الفنانة حلا شيحا عن كواليس تعاونها مع الزعيم عادل إمام في فيلم «عريس من جهة أمنية»: «قالي حلا حتكوني بنتي في عريس من جهةٍ أمنية يلا أنا عاوزك معايا في الفيلم، رحت أقابل الزعيم في المسرح وأول كلمة قالها أول ما دخلت، حلا الوش الفريش القمر».

وتابعت حلا شيحا: «استقبلني بكل حب وكنت بنته فعلا وعشت أجمل أيامي الفنية قدام الزعيم عادل إمام وكان فعلاً من أجمل الأفلام، كل سنة وأنت طيب يا زعيم، عشت طفولتي لحد ما كبرت وانت نجمي المفضل على الإطلاق، وحشتنا ووحشتنا طلتك وضحكتك المميزة، كلنا بنحبك وانت دايماً معانا وفي قلوبنا كلنا بفنك، والضحك معاك لا ينتهي».