عيد ميلاد عادل إمام.. قصة زعيم تربع على عرش الكوميديا

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عيد ميلاد عادل إمام .. قصة الزعيم الذي تربع على عرش الكوميديا».

تحتفل مصرُ اليوم بعيد ميلاد الفنان الكبير الزعيم عادل إمام العلامة الاستثنائية الفارقة في تاريخ الفن المصري.

سطعت موهبة الزعيم للمرة الأولى حين ظهر على خشبة المسرح أمام العملاقين فؤاد المهندس وشويكار في المسرحية الكوميدية "أنا وهي وهي" التي أنتجت عام 1963 عندما جسد دور دسوقي أفندي، وكان في الثالثة والعشرين من عمره ويحلم ويحلم بالدخول في عالم الفن بعدما شارك في أدوار كثيرة على سبيل الهواية بالجامعة.

في المسرحية، جسد دور وكيل محامي، وفي أول ظهور له على خشبة المسرح شدّ انتباه الجمهور وتعالت الضحكات وتفاعل الناس مع طريقته التمثيلية في تجسيد الشخصية رغم ظهوره بمشاهد محدودة.

موهبته تشكلت في هذه المسرحية وقال عن استعداده لها إنه قبل العرض راح يبحث في مخازن التلفزيون عن بدلة قديمة وطربوش وقميص مزقه بيديه ليناسب الوضع الاجتماعي المتواضع لوكيل المحامي.

وبعد هذه المسرحية الشهيرة وُلد النجم الاستثنائي وأصبحت الأفلام والأعمال تتهافت عليه من المنتجين وشركات الإنتاج ليكون البطل الثاني في المسرح والتلفزيون والسينما، وهنا تمرد على وضعه وبدأ يصر على دول البطولة وشارك بمسرحيات عدة حتى عُرضت مسرحية مدرسة المشاغبين في سبعينيات القرن الماضي.