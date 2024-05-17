أيمن الحكيم: تعرفت على عادل إمام لأنني من تلاميذ رجاء النقاش

قال الكاتب أيمن الحكيم، إنه كان تلميذا لرجاء النقاش في بداية عمله، مشيرًا إلى أنه كان من كبار الكتاب والرئيس التحرير الأسبق لمجلة الكواكب.

النقاش أقرب أصدقاء عادل إمام

وأضاف الحكيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «كان النقاش أقرب الأصدقاء للأستاذ عادل إمام، وكنت أسهر معهما، وتوطدت الصداقة بيننا، وأصبحت ممتدة، وبحكم هذه العلاقة أجريت سلسلة حوارات طويلة وسافرت معه».

وتابع: «تحولت هذه الصداقة إلى كتابين، أولهما ضحكة مصر، واختارني لتأليف هذا الكتاب لأنه كان تكريما له في المهرجان القومي للسينما في عام 2006، ثم ألفت الجزء الأول من الحرفوش، وسأكتب الجزء الثاني».

أجمل أوقات عادل إمام

وواصل: «أجمل أوقات عادل إمام هي عندما يحكي عن السنوات التي عاشها في الحلمية، حيث نشأ وتربى، فقد حكى لي عن المدرسة التي درس بها وقهوة عكاشة وأستاذ مسعود مدرس اللغة الإنجليزية الذي يعتبر أول من اكتشف موهبته».