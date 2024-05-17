كاتب صحفي: دعم مصر للقضية الفلسطينية عامل أساسي لاستمرارها حتى اليوم

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إنّ تأكيد الرئيس السيسي دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة الضغوط خلال لقائه بنظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يؤكد استمرار دعم مصر للقضية.

وأضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر طوال تاريخها لم تتوقف يومًا واحدًا عن دعم القضية الفلسطينية، خاصةً في الأزمة الأخيرة التي ركّز الدور المصري خلالها على العديد من الثوابت المصرية تجاه القضية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنَّ الرئيس السيسي خلال القمة العربية، أمس، أكد موقف مصر الثابت القوي ورفض تصفية القضية الفلسطينية عبر محاولة تهجير شعب فلسطين عن أرضه، قائلًا: «هذه الثوابت المصرية أبدا لم تتغير ولن تتغير وهي الركيزة الأساسية لدعمنا للقضية والعامل الرئيسي لاستمرارها حتى اليوم، هو وقوف مصر أمام مخططات تصفيتها».