خبير علاقات دولية: مصر حائط الصد ضد كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أنّ مصر هي حائط الصد ضد كل محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وهي صمام الأمان.

مصر تتحرك في كل المسارات لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف «سيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ اليوم الأول لعدوان دولة الاحتلال غير المسبوق على الشعب الفلسطيني، تحركت مصر في كل المسارات والأبعاد لدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني ووقف نزيف الدم عبر المسار الأمني وبراعة المفاوض المصري وتقديم المبادرات والمقترحات التوافقية لوقف هذا العدوان وإنهاء هذه الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني.

دور مصر تجاه فلسطين يحظى بالتقدير العالمي

وتابع: «بالتوازي، أدت مصر دورها على مستوى حشد الدعم الدولي، وبالتالي فإن دور مصر يحظى بالتقدير العالمي المستمر، وكل من جاء مصر على مدار الـ8 أشهر من زعماء ورؤساء العالم أعربوا عن تقديرهم للدور المصري، وكل ذلك يعكس صواب ومصداقية وقوة المقاربة والموقف المصري المنحاز للإنسانية مقابل هذا الاحتلال الذي ضرب بالقوانين عُرض الحائط».