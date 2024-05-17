6 نصائح تجعل طفلك العنيد مطيعا.. هينفذ الأوامر بسرعة

يعاني كثير من الآباء من مماطلة الأطفال في تنفيذ المهام المطلوبة منهم، إذ أنهم يرون أحيانًا أن الأمر فوق طاقتهم، أو قد تكون المشكلة في جودة التواصل بين الوالدين وأطفالهما، لذا نقدم 6 نصائح تساعد على تحويل الطفل العنيد إلى مستمع جيد للأوامر، وفقا لموقع «ifstudies».

أسباب تعنت الأطفال في تنفيذ الأوامر

يمكن تلخيص اسباب مماطلة الأطفال في تنفيذ أوامر آبائهم في عدة نقاط مثل:

- رفض إخبارهم بشكل متكرر بما يجب أن يفعلوه أو لا، إذ أنهم يرون أنفسهم ناضجين بالقدر الكافي لمعرفة الفرق.

- التركيز الشديد من جانب الآباء على كل ما يقومون به.

- الأطفال عادة يفضلون القيام بكل بأي شيء إلا المطلوب منهم.

- قد يكون الدافع هو الشعور بالحزن أو التعب.

- مدى جودة التواصل بين الوالدين وأطفالهم.

- عدد المهام المطلوبة منهم، قد تكون فوق طاقتهم.

- شعور الطفل بأنه يطلب منه مهام أكثر من أخواته.

- الطريقة التي يطلب بها الآباء المهمة منهم.

- عدم امتلاك القدرة على تنفيذ المهمة.

نصائح لتحويله إلى طفل مطيع

هناك عدة نصائح للتعامل مع الطفل العنيد الذي يسّوف المهام وتحويله إلى طفل مطيع:

- اجعل المهمة بسيطة: حاول دائمًا أن تكون الأوامر بسيطة ومباشرة وواضحة.

- التواصل الجيد: ينصح عن طلب شيء من طفلك أن تجعل لغة التواصل بينكما لطيفة، مثل الابستامة عند الطلب.

- تكرار الأمر عدة مرات: اجعلهم مثلا يعيدوا ترديد ما طلبتيه منهم، حتى يعلق في أذهانهم وينفذوه.

- التحدث بهدوء.

- طلب مهام تراعي فيها قدراتهم المحدودة.

- مراعاة التوقيت عند الطلب.