«التخطيط»: الخطة الاستثمارية للفيوم تتضمن 245 مشروعا بإجمالي 2.2 مليار جنيه

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 2023-2024، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (2023-2024)، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

إشراك المواطنين في كل مراحل العملية التنموية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تحرص على إشراك المواطنين في كل مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضحت أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 245 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 2023-2024 تبلغ 2.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الفيوم بخطة عام 2023-2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 738 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 33%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 315 مليون جنيه بنسبة 14%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 228 مليون جنيه بنسبة 10% ثم الإسكان 210 ملايين جنيه بنسبة 10%، ثم قطاع الزراعة باستثمارات 139 مليون جنيه بنسبة 6%، واستثمارات القطاعات الأخرى بالمحافظة بقيمة 575 مليون جنيه بنسبة 27%، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة».

المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 2023-2024 والتي تتمثل في توجيه نحو 309 ملايين جنيه لتحسين البيئة، ورصف طرق محلية بنحو 197 مليون جنيه، وتبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 122 مشروعا، وفي قطاع الاسكان تبلغ عدد المشروعات التنموية 32 مشروعًا وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 172.5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.