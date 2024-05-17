ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة خلال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، استقبال 12 سفينة، خلال 24 ساعة الماضية، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

حركة الصادرات في ميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25506 أطنان، تشمل 7743 طن يوريا صب، و1917 طن أسمنت صب، و550 طن رمل، و300 طن علف بنجر، و14996 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 57103 أطنان، تشمل 13000 طن قمح، و13980 طن حديد و15474 طن ذرة و1045 طن كسب صويا و350 طن خردة و10000 طن فول صويا و1212 طن أبلاكاش و1652 طن خشب زان و390 طن زيت طعام.

حركة صادرات الحاويات في ميناء دمياط

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1402 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 336 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3785 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40695 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242661 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5037 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، وقطار 25 حاوية و40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6139 حركة.