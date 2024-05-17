دعاء في الجمعة الثانية من ذي القعدة.. اللهم اجعل أهلي من عبادك الصالحين

دعاء في الجمعة الثانية من ذي القعدة، من الأمور التي يحرص عليها العديد من المسلمين في هذا اليوم، لاسيما أن يوم الجمعة في العموم يأتي محملاً بالبركة والخيرات، وتنطلق فيه الدعوات والأماني نحو الله تعالى، فتحمل أمل المؤمنين في الاستجابة والقبول، فهو من الأيام المباركة وبمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين.

دعاء في الجمعة الثانية من ذي القعدة

ويأتي دعاء في الجمعة الثانية من ذي القعدة ضمن الأمور التي تساهم في التقرب من الله سبحانه وتعالى، ويبدأ المسلمون في طلب المغفرة والرحمة، والتضرع بقلوب مخلصة تبتهل إلى الله بالخير والبركة في الدنيا والآخرة.

وبالحديث عن دعاء في الجمعة الثانية من ذي القعدة، فهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها، منها:

- اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن تجعل أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم، يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

دعاء مستحب في الجمعة الثانية من ذي القعدة

- يا رب افتح بصيرة أهلي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

- يا حي يا قيوم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء الجمعة الثانية من ذي القعدة:

- اللهم أسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وأن تحفظ الإسلام والمسلمين وأن تفرج كربنا وتيسر أمرنا وتغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.